Lega in Sicilia. Nuovi incarichi e patto con i Futuristi di Cristaldi

12/11/2024 06:00:00

Si sono riuniti a Serradifalco i leghisti siciliani alla presenza di Claudio Durigon, vice segretario nazionale.



E’ stato il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, ad avviare l’incontro, presenti Luca Sammartino, l’europarlamentare Raffaele Stancanelli, i deputati nazionali Valeria Sudano ed Anastasio Carrà, gli assessori regionali Salvatore Barbagallo e Mimmo Turano, i deputati regionali Vincenzo Figuccia, Salvatore Geraci e Giuseppe Laccoto.

La roadmap è stata tracciata da Sammartino: “ Il nostro è un partito che ha deciso di radicarsi e costruire la propria classe dirigente attraverso i congressi che si celebreranno nelle prossime settimane. Con maturità e entusiasmo abbiamo accolto nuovi ingressi e siamo certi che presto cresceremo sempre più nei vari territori. La Lega, con Matteo Salvini, ha dimostrato di sapere dare risposte sui cantieri e sulle grandi infrastrutture”.

Per Durigon il partito è in forte crescita sull’Isola: “Ad oggi ci sono undici dirigenti tra parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali. In più tantissimi amministratori locali che portano avanti il buongoverno sul territorio”.



Ufficializzati gli incarichi: Puccio La Rosa è il responsabile organizzativo regionale, Antonio Impollonia il responsabile per il tesseramento, Ketty Molonia si occuperà della gestione amministrativa, Matteo Francilia degli Enti locali, Emilio Fastuca della tesoreria.

I commissari provinciali sono: Anastasio Carrà ad Agrigento oltre che vicesegretario regionale, Sabrina Figuccia a Palermo, Valeria Sudano a Catania, Davide Paratore a Messina, Leonardo Burgio a Caltanissetta, Eleonora Lo Curto a Trapani e Francesca Draià ad Enna.

Ed è stato avviato il percorso per siglare un patto federativo tra il movimento Futuristi, fondato e presieduto da Nicola Cristaldi e la Lega.

L’intesa è stata raggiunta ad Agrigento in una riunione coordinata da Raffaele Stancanelli, europarlamentare leghista, e ratificata dal vice segretario nazionale della Lega, Claudio Duringon. Soddisfazione è stata espressa dal commissario regionale leghista, Antonio Germanà. Nell'incontro, al quale hanno partecipato parlamentari e dirigenti della Lega e dei Futuristi, sono stati delineati i primi punti che saranno alla base della collaborazione. Tra gli argomenti da affrontare lo sviluppo del mercato del lavoro, per sconfiggere la disoccupazione giovanile e la fuga dei cervelli. E ancora una azione amministrativa e politica all'insegna della legalità, della trasparenza e soprattutto della lotta alla criminalità organizzata e alla mafia, senza trascurare la corretta gestione dei flussi migratori.

Nell'incontro è stato espresso l'auspicio di ampliare il patto federativo al movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno.