Il M5S di Marsala accusa l’amministrazione Grillo per la revoca dei contributi per disabili

12/11/2024 18:45:00

il Movimento 5 Stelle di Marsala interviene con una nota del referente del gruppo territoriale, Franco Rapisarda, puntando il dito sulle inefficienze della giunta Grillo nella gestione dei servizi per le persone disabili. Al centro delle critiche vi è la recente decisione della Regione Siciliana di revocare un contributo al Comune di Marsala, destinato al progetto di inclusione “Vita Indipendente” per persone con disabilità.

Secondo il Movimento 5 Stelle, questa revoca rappresenta "un’altra grave delusione" per la comunità marsalese, che vede sottrarsi un progetto ritenuto fondamentale. "Questa decisione è un danno pesante per Marsala e per tutte le famiglie che già vivono quotidianamente difficoltà e precarietà a causa della mancanza di supporto," si legge nella nota, sottolineando come il progetto "Vita Indipendente" fosse considerato un sostegno cruciale per l’inclusione sociale delle persone diversamente abili.

Il Movimento denuncia anche la carenza di servizi di trasporto per i disabili: "Diverse famiglie ci hanno segnalato difficoltà nel raggiungere i centri di riabilitazione, e questo perché il Comune non ha garantito mezzi adeguati a supportare i cittadini più fragili," continua la nota. Pur riconoscendo che molte di queste famiglie evitano di politicizzare la questione, il gruppo considera necessario richiamare l’attenzione su questo nuovo problema. "La politica ha il dovere di tutelare tutti i cittadini, in particolare i più fragili," afferma il gruppo pentastellato, esprimendo preoccupazione per una situazione che descrivono come "sempre più grave e insostenibile."

Il Movimento 5 Stelle si scaglia direttamente contro il sindaco Grillo, ritenuto responsabile delle inefficienze. "Invece di dedicarsi a una continua campagna elettorale sui social," afferma Rapisarda, "il sindaco dovrebbe vigilare sull’operato degli assessori e assicurarsi che vengano trovate soluzioni concrete ai problemi che stanno penalizzando i disabili marsalesi."

Il tono del comunicato si fa ancora più diretto nella conclusione, dove il Movimento 5 Stelle invita Grillo a riflettere sul proprio ruolo. "Riteniamo che, per il bene della città, ormai allo stremo, il sindaco dovrebbe seriamente valutare le proprie dimissioni," conclude Rapisarda.