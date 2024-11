Siglato un percorso per un patto federativo tra Futuristi di Cristali e la Lega

12/11/2024 19:15:00

Avviato percorso per la formazione di un patto federativo tra il movimento Futuristi, fondato e presieduto dall'ex sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, e la Lega di Matteo Salvini. L’incontro, coordinato dall’europarlamentare leghista Raffaele Stancanelli, si è tenuto ad Agrigento e ha visto la partecipazione di importanti figure politiche, tra cui il vicesegretario nazionale della Lega Claudio Durigon e il commissario regionale della Lega in Sicilia, Antonio Germanà, il quale ha espresso grande soddisfazione per il primo passo verso questa intesa.

Durante la riunione, alla quale hanno preso parte parlamentari e dirigenti di entrambi i movimenti, sono stati delineati i temi chiave su cui si baserà la futura collaborazione. Tra questi, la priorità sarà data allo sviluppo del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile e alla crescente problematica della fuga dei cervelli. Un ulteriore punto cruciale sarà rappresentato da un’azione amministrativa e politica improntata alla legalità e alla trasparenza, e soprattutto alla lotta contro la criminalità organizzata e la mafia.

Sul fronte dell’immigrazione, entrambi i movimenti hanno sottolineato la necessità di una gestione responsabile e controllata dei flussi migratori, argomento caro alla Lega e ora condiviso anche dai Futuristi. La collaborazione mira a un approccio comune che possa offrire risposte concrete alle sfide territoriali e nazionali.

“Nell’incontro è stato espresso l’auspicio di ampliare il patto federativo al movimento Indipendenza guidato da Gianni Alemanno,” ha dichiarato Cristaldi, lasciando intravedere la possibilità di una più ampia coalizione politica.

Con il supporto dei Futuristi e il coinvolgimento potenziale di altre forze, come il movimento Indipendenza, questo patto federativo si preannuncia come un’alleanza strategica, volta a rafforzare le posizioni della Lega e a consolidare una linea politica condivisa su temi chiave per l’Italia e in particolare per le regioni del Sud.

Vito Di Giovanni, segretario dei Futuristi, ha confermato che nei prossimi mesi saranno avviate ulteriori consultazioni e incontri per definire con maggiore precisione i dettagli operativi e programmatici dell’accordo.