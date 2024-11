La sfida di Mons. Mario Crociata al caporalato

12/11/2024 19:57:00

Mons. Mario Crociata, Vescovo di Latina, e già arciprete di Marsala per molti anni, ha lanciato una sfida significativa contro il caporalato, fenomeno che affligge molte comunità agricole nel Lazio (come in Sicilia). La sua battaglia, che rappresenta anche un impegno etico e morale, mira a porre fine alle condizioni di sfruttamento lavorativo nei campi e a garantire dignità e diritti ai lavoratori, molti dei quali sono migranti e rifugiati in cerca di migliori condizioni di vita.

In un incontro organizzato dalla sua Diocesi, il Vescovo Crociata, noto per il suo impegno sociale e la profonda dedizione verso le questioni della giustizia sociale, ha più volte ribadito l'importanza di affrontare e sradicare il caporalato come piaga sociale. Questa pratica, che consiste nel reclutamento illegale di lavoratori, è spesso caratterizzata da paghe misere, condizioni di lavoro disumane e mancanza di protezioni sindacali e sanitarie. Crociata ha richiamato l’attenzione non solo sulle responsabilità delle istituzioni, ma anche sulla necessità di una maggiore consapevolezza e impegno da parte della comunità per contrastare tale sfruttamento.

Il Vescovo, al quale la comunità di Marsala è ancora molto legata, ha sottolineato l’urgenza di adottare misure concrete per proteggere i diritti dei lavoratori e favorire un sistema agricolo più etico e rispettoso delle persone.