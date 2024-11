 Marsala, al Golden "Maria Montessori - La Nouvelle Femme". Serata dedicata agli insegnanti

12/11/2024 02:00:00

Il prossimo appuntamento della rassegna "Martedì al Cinema" si terrà al Cinema Golden di Marsala, dove sarà proiettato Maria Montessori - La Nouvelle Femme di Léa Todorov, martedì 12 novembre alle ore 19:30. Per questa serata speciale, dedicata agli insegnanti, è previsto uno sconto: sarà possibile acquistare un biglietto a prezzo ridotto, con tessera valida per due spettacoli a 10 euro. La serata verrà introdotta dall’ospite Jana Cardinale.

Un viaggio nella vita e nell’impegno di Maria Montessori

Presentato alla 60^ Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, il film racconta i momenti cruciali nella vita di Maria Montessori (interpretata da Jasmine Trinca), pioniera dell’educazione e della pedagogia. Ambientato nelle campagne italiane del 1900, il film esplora il rapporto di Maria con il figlio Mario, che fu per lei ispirazione e motivo di forza, e ripercorre il cammino di una donna determinata a difendere la propria libertà e il proprio lavoro, nonostante gli ostacoli di un’epoca in cui alle donne erano preclusi molti ambiti, incluso quello medico.

La storia si arricchisce con il personaggio di Lili d’Alengy, interpretato da Leïla Bekhti, una donna parigina in fuga con la figlia, che porta in un centro per bambini neuroatipici, allora stigmatizzati come "idioti" o "deficienti". In questo centro, Maria Montessori lavora come assistente non retribuita e affronta con tenacia i pregiudizi dell’epoca.

Un percorso di emancipazione e di riscatto

Il film mostra il difficile percorso di emancipazione di Maria Montessori, in un’epoca in cui il ruolo della donna era visto solo come subordinato. Le sfide di Maria, anche sul piano personale, sono interpretate con intensità, mettendo in evidenza la forza delle sue convinzioni pedagogiche e il suo desiderio di libertà. In un momento toccante, la protagonista afferma: “Educare è amare”, mentre dimostra i risultati del suo metodo, fondato sulla cura e l’attenzione per i bambini considerati all’epoca incapaci.

Con questo film, la regista Todorov, ispirata anche dalla propria esperienza personale con una figlia neuroatipica, celebra il valore dell’amore e della dedizione per il prossimo, temi cari alla Montessori. Il film ha inoltre vinto il premio Emergence 2021 ed è prodotto da Tempesta Film.

Per partecipare a questa serata dedicata all’educazione e alla figura di una donna che ha cambiato la pedagogia mondiale, gli interessati possono recarsi al Cinema Golden di Marsala martedì 12 novembre alle 19:30.