Ciclista della Dirty Bike Castelvetrano premiato in Liguria, ha pedalato per 8000 km

12/11/2024 07:30:00

Master Audax Oro per Bartolomeo Marmoreo. E’ il massimo riconoscimento ottenuto dal randonneur della ASD Dirty bike di Castelvetrano, durante il Meeting d’autunno ARI (Audax Randonneur Italia) ad Alassio in Liguria, domenica scorsa. Il ciclista mazarese ha pedalato per oltre 8000 km, partecipando a 25 Randonnèes, alla 1001 miglia di Parabiago nel milanese, al Giro di Sicilia (Sicilianostop da1050 km) e tante altre da 200, 300 e 400 km.

Sempre nello stesso meeting del 10 novembre, la ASD Diry bike di Castelvetrano è stata premiata a livello nazionale come prima società classificata in Sicilia, pedalando per complessivi 32100 km. E un altro risultato è previsto per il prossimo 16 novembre a Barrafranca (EN) dove, insieme ad altri randonneurs, la società riceverà il riconoscimento ARI regionale di prima società classificata in Sicilia al campionato denominato “Gran brevetto dei Normanni”. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito all’indirizzo www.dirtybikecastelvetrano.it