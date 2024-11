 Trapani: la via Fardella è al buio, cittadini preoccupati per la sicurezza stradale

12/11/2024 11:30:00

Una delle strade più importanti di Trapani, la via Fardella, è in buona parte al buio. Il nostro lettore, Francesco, ci segnala uno dei punti nevralgici del traffico cittadino e frequentata da numerosi cittadini ogni giorno, risulta al buio, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti per la sicurezza stradale e pedonale.

Secondo il signor Francesco, anni fa un sindaco ha deciso di rimuovere le luci che illuminavano la strada per posizionarle sui marciapiedi. Pur essendo un'idea valida per un'area pedonale, tale disposizione sembra risultare inefficace per una strada come via Fardella, che rimane aperta al traffico veicolare. L’assenza di illuminazione adeguata sulla carreggiata, infatti, crea potenziali rischi per la visibilità degli automobilisti e la sicurezza dei pedoni.

Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza in una delle zone più trafficate di Trapani. Molti cittadini si chiedono se sia possibile rivedere l’attuale configurazione dell’illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza lungo via Fardella, riportando le luci direttamente sulla strada.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it