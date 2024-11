 Trapani: Vicolo Raisi in condizioni critiche, tra incuria e rischi per la sicurezza

12/11/2024 13:00:00

Le condizioni di Vicolo Raisi, una piccola via nel cuore di Trapani, sono diventate un rischio concreto per i residenti e i veicoli in transito. Il signor Girolamo, comproprietario di un immobile nella zona, ha segnalato alla redazione di Tp24 e alle autorità comunali lo stato precario della strada, con buche di grandi dimensioni che peggiorano di giorno in giorno a causa del passaggio di auto e camion.

In una lettera inviata alla Giunta Comunale, Girolamo lamenta che, nonostante le ripetute sollecitazioni per una manutenzione, la situazione continua a peggiorare. Le profonde buche non solo danneggiano i veicoli, ma rappresentano un grave pericolo per i pedoni. "Se qualcuno dovesse farsi male a causa delle condizioni della strada, mi riservo il diritto di agire legalmente contro il Comune, chiamando in causa il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore alla viabilità e tutta la Giunta Comunale," ha scritto il cittadino, esprimendo il proprio sconcerto per l’apparente indifferenza delle autorità locali.

Oltre a Vicolo Raisi, si segnalano problemi simili in Via Ammiraglio Staiti, dove le buche e la mancanza di manutenzione stradale mettono a rischio la sicurezza pubblica e rallentano il traffico.

L’appello di Girolamo è chiaro: chiede interventi urgenti per ripristinare la sicurezza delle strade, e invita le autorità a prendere seriamente in considerazione la possibilità di chiudere temporaneamente il Vicolo Raisi al traffico, almeno fino a quando non verranno effettuate le riparazioni necessarie.

