Ad Alcamo il laboratorio di lettura creativa "Raccontami una storia"

13/11/2024 00:00:00

Raccontami una Storia è il titolo del laboratorio di lettura creativa che prende il via mercoledì 13 novembre alle 16, presso la sala lettura per l’infanzia della Biblioteca Comunale Sebastiano Bagolino, al Collegio dei Gesuiti.

Il Laboratorio d’autore, curato dall'autrice Jasemina Zeqiraj, prevede nel complesso quattro incontri, tutti presso la sala lettura per l'infanzia, con letture interpretative basate sui libri forniti sia dalla biblioteca che dall'autrice stessa, con l'obiettivo di creare momenti coinvolgenti per i partecipanti e mettere la creatività in azione.

Ogni incontro si sviluppa intorno ad un tema, si inizia il prossimo 13 novembre con “dillo con un fiore”, poi il 20 novembre “la marcia dei diritti”, a seguire il 6 dicembre “hai mai visto uno gnomo?”, e per finire, il 20 dicembre “la valigia di Babbo Natale”.