Trapani, in prefettura il secondo incontro formativo su accoglienza e integrazione

13/11/2024 15:00:00

Presso la Prefettura di Trapani, si è svolto il secondo incontro formativo del progetto FAMI 250 “IN.TRA.”, che mira a migliorare i servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri nella provincia. Questo appuntamento si è concentrato sulle procedure necessarie per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare, un passaggio fondamentale per i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che desiderano riunirsi con i propri familiari.

L'incontro, gestito dal personale della Prefettura specializzato in diritti civili, cittadinanza e immigrazione, ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti degli Uffici comunali, dei CAF e dei patronati della provincia. Questi enti, infatti, svolgono un ruolo cruciale nell’assistere i cittadini stranieri lungo il percorso di integrazione.

Il prossimo appuntamento si terrà martedì 19 novembre e sarà incentrato sui passaggi necessari per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio, con un’attenzione particolare alla semplificazione delle procedure e al supporto pratico per i richiedenti.

Questi incontri formativi mirano a rendere più accessibili e efficienti i servizi per l’integrazione, facilitando il dialogo e la collaborazione tra le diverse istituzioni e le realtà locali.