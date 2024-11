Pallamano A2: le ragazze della Pallamano Trapani vincono anche in trasferta, battuta l'Halikada

13/11/2024 07:00:00

Dopo il successo ottenuto domenica scorsa in casa, nella gara d’esordio contro Troina, la Pallamano Trapani si ripete in trasferta, a Palma di Montechiaro. Con l’organico rinforzato da Adele Plazzotta, le ragazze allenate da Laura Avram hanno condotto dall’inizio alla fine, senza mai dover temere il ritorno delle avversarie. Buona la prova di tutte le atlete scese in campo, ampiamente ruotate per molti minuti. La Cronaca: se la sensazione ricavata dal match inaugurale di domenica scorsa era stata quella di aver intrapreso la strada giusta, la vittoria di questa mattina dà una netta conferma sullo spessore e sulla volontà di questa giovane formazione granata. Questa squadra è ben allenata, gioca insieme ed è estremamente presente, sempre sul pezzo. Il successo di oggi è stato costruito fin dalle prime battute ed è frutto anche di maggior fisicità e talento. Non si può, però, non rimarcare come, anche dopo l’intervallo (il primo tempo si è concluso sul “+17”), le ragazze granata abbiano continuato a correre, produrre bel gioco e collaborare in difesa, distribuendo le realizzazioni (con il capitano Carmen Stellato e Martina Lista, comunque, in gran spolvero). In gare come questa, sono gli elementi che contano di più e rendono maggiormente felice un’allenatrice come Laura Avram. Prossimo impegno per la Pallamano Trapani fissato per domenica 1 dicembre: questa la data della terza giornata, in cui al Palazzetto “Pino Cardella” sarà ospite Conversano.

Tabellino: Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro-Pallamano Trapani 20-43 (8-25)

Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro: Collura, Bonvissuto 9, Bianchi 6, Antona 2, Brunetto 3, Amoroso, Santamaria, Vecchio, Florio, Abbate, Ballacchino, La Cognata, Di Giovanni, Marotta. Allenatore Onofrio Bona.

Pallamano Trapani: De Marinis, Stellato 13, Batiston 5, Cenicola 1, Ferraresi 3, Martina Lista 8, Milena Lista 3, L’Abbate 1, Lusarreta 2, Plazzotta 2, Mucci, Ascorti 3, Licata, Longoni 2. All. Laura Avram.

Arbitri: Andrea Pezzer – Diego Campagna

Commissario: Vincenzo Ardente