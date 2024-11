Marsala: da quattro settimane si attende la pulizia in vicolo delle Saline

13/11/2024 20:00:00

Un cittadino di Marsala, Baldassare, denuncia una situazione di incuria e mancanza di interventi in vicolo delle Saline, una zona dove il degrado sembra essere ormai all’ordine del giorno. Nonostante Baldassare abbia segnalato il problema più volte al numero verde di Formula Ambiente, richiedendo un intervento di pulizia, da oltre un mese nessuna azione concreta è stata intrapresa per ripulire l’area.

"Non è solo una questione di degrado, che purtroppo a Marsala è frequente a causa dell’inciviltà di molti cittadini," ci spiega il lettore. "Quello che voglio evidenziare è che, nonostante le mie segnalazioni settimanali da quattro settimane, non è stato effettuato alcun intervento."

Baldassare ci tiene a precisare che in passato, su segnalazioni analoghe, Formula Ambiente era intervenuta prontamente entro 24 o 48 ore, risolvendo il problema. Questa volta, però, sembra che la richiesta sia stata ignorata, lasciando il vicolo delle Saline in uno stato di abbandono.

Con la sua denuncia, Baldassare spera che il problema venga risolto al più presto e che la vicenda possa sensibilizzare a una maggiore cura e attenzione per i quartieri della città. L’auspicio è che questa segnalazione non solo riporti l’attenzione su vicolo delle Saline, ma che serva anche da monito per interventi futuri in casi analoghi.

