Alcamo, addio a Pietra De Blasi. Una vita per la memoria e la pace

13/11/2024 11:14:00

Lutto ad Alcamo per la scomparsa di Pietra De Blasi, insegnante, scrittrice e attivista, che ha dedicato la sua vita a tramandare la memoria dei crimini nazisti e della Resistenza italiana ai giovani. Pietra De Blasi, originaria di Alcamo, si è spenta all’età di 70 anni nell'ospedale di Arona, dopo una malattia. Presidente dell’associazione “Stella Alpina” e componente dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Pietra è stata una figura di spicco nel promuovere i valori di pace, giustizia e fratellanza tra i popoli.

Nata nel 1954, laureata in Pedagogia, Pietra ha insegnato a Castelletto sopra Ticino, nel novarese, e nella provincia di Bergamo, dove ha trasmesso agli studenti la passione per la storia, la letteratura e l’impegno sociale. Nel corso degli anni, ha incontrato migliaia di giovani, soprattutto in occasione della Giornata della Memoria, portando nelle scuole le storie degli internati militari italiani nei lager nazisti e sensibilizzando le nuove generazioni alla cultura della pace.

Autrice di numerose opere letterarie, tra cui "Scorze di patate", un’indagine sulla Seconda Guerra Mondiale attraverso la storia personale del padre Giuseppe e dello zio Andrea, entrambi prigionieri in Germania, Pietra ha pubblicato anche poesie e romanzi come "Rio Nuccio" e "Marionette senza fili". Il suo ultimo libro, “Il valore di una scelta”, è stato consegnato alla stampa poco prima della sua scomparsa, a testimonianza del suo impegno costante fino all'ultimo.

La comunità del novarese e quella di Alcamo la ricordano con profonda commozione. “Ci colpisce nel profondo la prematura scomparsa di Pietra, una donna che si è battuta con tenacia per gli ideali di libertà e giustizia”, si legge in una nota dell’associazione “Stella Alpina”. A gennaio dello scorso anno, in memoria dei familiari di Pietra, era stata posta una pietra d’inciampo ad Alcamo, in via Longarico, dedicata ai fratelli De Blasi, deportati e decorati con la medaglia d'onore.

I funerali si terranno nella chiesa del Sacro Cuore di Alcamo, dove la comunità potrà renderle omaggio per l’ultima volta.