La scomparsa di  Teresa Galante. Il ricordo di Folena ed Oddo

Continua a suscitare grande emozione a Trapani, e non solo, la notizia della scomparsa di Maria Teresa Galante.

"Una dirigente appassionata, aperta al confronto. Una cara amica e compagna legata alla sua comunità politica - è il ricordo dell'ex deputato regionale Camillo Oddo -. Una persona perbene. Il sorriso era il suo modo di

accoglierti. Teresa Galante è stata una militante attenta, fedele alle sue idee ma pronta al dibattito per crescere assieme agli altri. Il suo senso di appartenenza era sostenuto da solidi strumenti culturali. Una dirigente, compagna e militante che ha contributo a costruire una Sinistra moderna, capace di leggere il suo tempo ma anche di immaginare i cambiamenti. Teresa, con la sua storia, che è la nostra storia, ha testimoniato che la politica può essere alta e nobile, che può davvero essere al servizio delle comunità. Una politica che sente la necessità di schierarsi con chi è più debole. Non possiamo che porgerle l'estremo saluto con un sincero grazie di vero cuore".

Pietro Folena, affermato operatore culturale, per tanti anni dirigente prima del Pci poi del Pds, ricorda: "Maria Teresa Galante è stata una militante e una dirigente comunista e femminista, della sinistra trapanese e siciliana, di straordinaria tempra, civile e umana. Insieme a Giovanni Ingoglia, scomparso qualche anno fa, era un punto di riferimento per ogni istanza di giustizia e di solidarietà nel suo territorio. Una donna siciliana coraggiosa, forte e dolce, impegnata nella lotta per i diritti delle donne, capace di educare i ragazzi al rispetto degli altri e alla dignità".