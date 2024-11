Rugby: prima sconfitta casalinga dei Fenici Marsala, passa il San Gregorio 19-24

13/11/2024 16:00:00

Prima sconfitta per i Fenici Under 16 contro i loro pari età del San Gregorio. Partita molto macchinosa, dove i nostri ragazzi, hanno subìto la pressione della compagine catanese ben organizzata. I tecnici lilibetani hanno ben chiaro il focus su cosa migliorare nel lavoro settimanale, pur essendo consapevoli del pegno che pagano i nostri ragazzi, a causa dei pochi allenamenti congiunti con gli amici Rugby Palermo e ASD Trapani Rugby, nonostante gli sforzi dei club nel vedersi una volta a settimana. Il punteggio si fissa sul 24 a 19 per gli ospiti e amici del San Gregorio Catania Rugby cui la società marsalese si complimenta per l’ottimo gioco espresso in campo. A fine partita un ottimo terzo tempo ricco di tante prelibatezze, dove gli atleti di entrambe le squadre, hanno avuto modo di gustare e anche modo di confrontarsi. Prossimo impegno, domenica prossima ospiti del CUS Catania ,per un altro impegno importante. #fenicistyle