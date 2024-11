Basket Femminile: al GolfoBasket arriva l'esperta Silvia Sarni

14/11/2024 14:17:00

Dopo l’esperineza di Patti in A/2 (2022/23) si era concessa un anno sabbatico. Poi è arrivato il richiamo della Egadi Yacht Golfobasket e Silvia Sarni è ritornata in Sicilia. Un ultimo colpo di mercato che allunga ulteriormentele la panchina della squadra alcamese. Pugliese, 190 cm, ala-pivot, 37 anni, Sarni ha giocato in Campania (Napoli, Pozzuoli, Maddaloni, Ariano Iripino), in Puglia a Taranto, in Lombardia (Como e Vigevano), in Umbria (Orvieto), in Emilia Romagna a Faenza, in Sardegna con la Virtus Cagliari, in Toscana con il San Giovanni Valdarno e in Sicilia (Ragusa e Patti). Ha esordito nel Napoli, in A/1, all’età di soli 16 anni per poi diventare a livello nazionale una delle migliori giocatrici, nel suo ruolo, del campionato di A/2. In questo torneo, nelle ultime sette stagioni, ha viaggiato a una media di 10,6 punti a partita, 5 rimbalzi e una valutazione complessiva da 211 fino a 407.

“Torno in Sicilia con grande entusiamo e ritrovo vecchie amiche e compagne di squadra. Non vedo l’ora di ricominciare - ha detto Silvia Sarni - e di rimettermi in gioco. Voglio dare una mano importante al meraviglioso progetto Golfobasket”.

Intanto ieri terza vittoria di fila, dinanzi ad un pubblico entusiasta. Annichilito il Gonzaga Palermo: 101 - 33. Caliendo 1, Bonura 6, Coletta 13, Samokhvalova 12, Boiko 16, Vella 18, Messana M. 10, Daidone 2, Sekulic 18, Messana T. 3, Scalavino 2, Tumminia. Allenatore Vincenzo Ferrara. Assistente Maria Grazia Raspanti.