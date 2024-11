Trapani, al Museo Pepoli incontro con Gianluigi Paragone per "Identità perdute”

14/11/2024 18:03:00

Torna sabato 16 novembre l’appuntamento con la rassegna letteraria “Identità perdute”

organizzata dall’Istituto di studi economici e sociali Nova Civitas di Trapani con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana.

Presso il Museo Pepoli di Trapani, alle ore 17, il presidente di Nova Civitas Livio Marrocco dialogherà con Gianluigi Paragone, autore del libro “Moderno sarà lei” (2023, Signs Publishing).

Gianluigi Paragone, classe 1971, è un giornalista italiano. È stato senatore della Repubblica nella diciottesima legislatura. Successivamente ha fondato Per l’Italia con Paragone – Italexit. “Moderno sarà lei” è il suo quinto libro dopo “L’Invasione” (con Francesco Borgonovo), “GangBank”, “Noi No!” e “La Vita a Rate”.

“Moderno sarà lei” è un libro sincero, nel senso che ti dice da che parte sta: sta dalla parte dell’identità, della tradizione. Sta dalla parte dei nostri nonni. Sta dalla parte di chi rispetta la Terra e non ha bisogno di farsi dare patenti di ecosostenibilità. Sta dalla parte dell’Italia e del suo saper fare.

“Siamo entusiasti di ospitare Gianluigi Paragone – afferma Livio Marrocco, presidente di Nova Civitas –: un incontro che sottolineerà il mondo in cui viviamo. Un racconto di un mondo vero e non virtuale, genuino e non sintetico, artigiano e non artefatto”.