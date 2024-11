Erice: completato il passaggio a lampade led in via Enea

14/11/2024 10:45:00

Il Comune di Erice ha completato la conversione degli impianti di illuminazione di via Enea, a Pizzolungo, installando nuove lampade a LED. L’intervento, finanziato con risorse statali per un totale di 93 mila ha interessato 125 punti luce lungo questa importante via cittadina. L’obiettivo dell’iniziativa è incrementare l’efficienza energetica della pubblica illuminazione, riducendo i costi a carico dell’amministrazione comunale e migliorando al contempo l’impatto ambientale attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

La sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, ha sottolineato come questo progetto si collochi all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), un piano che mira a rendere la città più sostenibile e a contenere le spese energetiche. “L’adozione delle tecnologie a basso consumo rappresenta un passo avanti nel rispetto degli impegni presi dal Comune per il clima e per gli obiettivi di sostenibilità del PAES,” ha dichiarato la sindaca, evidenziando l’importanza della modernizzazione delle infrastrutture locali.

Questo progetto segue altri interventi di riqualificazione energetica già attuati in diverse aree del Comune, tra cui Casa Santa e il centro storico, resi possibili grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020, finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione. L’iniziativa sottolinea l’impegno del Comune di Erice nel proseguire un percorso di sostenibilità, riducendo i consumi e valorizzando il territorio tramite progetti innovativi.

*****

Nuovo sito web per il Comune - Erice presenta un sito istituzionale completamente rinnovato, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il nuovo portale risponde agli standard più avanzati di accessibilità, sicurezza e usabilità richiesti per i siti web della Pubblica Amministrazione, offrendo ai cittadini un’esperienza di navigazione intuitiva e un accesso semplificato alle informazioni e ai servizi comunali.

Il progetto è stato finanziato grazie alla partecipazione del Comune al bando promosso dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) e rientra nella Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” del PNRR. Il sito, sviluppato da Maggioli SpA, è stato ripensato per agevolare la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso un design grafico moderno e una struttura di contenuti organizzata in modo chiaro e schematico.

L’iniziativa di digitalizzazione rappresenta un tassello fondamentale nella trasformazione digitale del Comune di Erice, un passo che favorisce una maggiore inclusività e trasparenza, in linea con gli obiettivi di modernizzazione dell’amministrazione.