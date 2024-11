Nuovi servizi più smart per la consegna della posta a Castelvetrano e Alcamo

14/11/2024 16:20:00

I portalettere di Castelvetrano e Alcamo hanno a disposizione nuovi dispositivi tecnologici per migliorare l’efficienza delle consegne e ampliare i servizi per i cittadini della provincia di Trapani. Questi nuovi palmari consentono di gestire direttamente durante la consegna varie operazioni aggiuntive, come il pagamento cashless tramite PostePay, la gestione di pacchi e raccomandate tracciate, oltre a servizi di ricarica telefonica e di carte PostePay.

Il dispositivo palmare introduce anche una firma elettronica per il destinatario, rendendo le operazioni di consegna più rapide e tracciabili. Un’altra novità è la possibilità di attivare il servizio SOS, un pulsante di emergenza che i portalettere possono utilizzare in caso di necessità durante le consegne. Questa funzione permette di contattare la Security room centrale di Poste Italiane, che potrà intervenire in tempo reale monitorando la posizione tramite GPS.

L’introduzione di questi nuovi strumenti risponde alla crescente domanda di consegne sicure e servizi digitalizzati, un’esigenza in aumento anche a causa del boom dell'e-commerce. Con l’adozione dei nuovi palmari, i portalettere della provincia di Trapani hanno ora la possibilità di offrire più servizi a domicilio in maniera rapida e sicura, incontrando le esigenze dei cittadini e migliorando l’efficienza del servizio di recapito.