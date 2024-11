Nuovo porto di Marsala. Firmato il contratto di progettazione

14/11/2024 14:10:00

“Esprimo un sincero apprezzamento per l'impegno dell'ex Presidente della Regione e attuale Ministro Nello Musumeci per aver ascoltato e accolto le legittime istanze della nostra Marsala - che gli ho rappresentato come primo cittadino - garantendo il finanziamento della progettazione necessaria a realizzare il nuovo porto di Marsala. Un'infrastruttura strategica che vedrà la luce con un investimento di ben 60 milioni di euro. Un sentito ringraziamento va anche al Presidente Schifani e all’Assessore Alessandro Aricò per aver seguito con dedizione e portato a compimento questa fase così delicata dell'iter - giunto oggi a conclusione presso il Genio Civile di Trapani sotto l'ottima guida dell’Ing. Giuseppe Marino - e per tutto il lavoro che dovrà ancora essere messo in campo per giungere alla realizzazione concreta di questa infrastruttura così preziosa per Marsala e la Sicilia tutta”.

È quanto afferma il sindaco Massimo Grillo riguardo alla firma del contratto per la progettazione dei lavori per l'area portuale di Marsala. In pratica, si chiude un percorso avviato già nel gennaio 2021, durante l’incontro a Palazzo Municipale la con l’allora Presidente della Regione Nello Musumeci, dando di fatto il via al nuovo iter per quest'opera strategica attesa da decenni. 𝐠𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐯𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐢ù 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐨, 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐚 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 finalizzato unicamente alla messa in sicurezza: un intervento utile solo a preservare l'esistente dai danni del tempo, senza però ampliare l'infrastruttura portuale né svilupparne appieno il potenziale.

Aggiunge il sindaco: “Per 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 - che a mio giudizio non solo non sarebbe stato affatto risolutivo, ma che anzi 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞𝐝 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 - il Comune aveva ottenuto accesso a una linea di finanziamento per la progettazione. Ebbene, in quel momento di emergenza dovuta al Covid, 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐡𝐚 𝐚𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 e di chiedere espressamente all'allora Presidente Musumeci di dare a Marsala il porto che la nostra città merita. 𝐀𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐥'𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨, con l'obiettivo non solo di salvaguardare l'esistente, ma di dotare la nostra città di un'infrastruttura portuale all'altezza del suo nome e della sua storia. Questo nuovo iter è certamente più complesso ma anche più ambizioso, e oggi questo percorso acquisisce finalmente forma e concretezza”.

Nel frattempo, sono stati avviati i lavori per il Waterfront e i servizi di sicurezza del porto: un passo avanti verso l'obiettivo strategico di fare di Marsala una città non solo affacciata sul mare ma realmente aperta al mare e alle prospettive di sviluppo che derivano da un rapporto ponderato con questa risorsa così preziosa.

