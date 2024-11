Erice, l’Istituto "Leonardo Da Vinci" aderisce al progetto “Treno della Memoria”

14/11/2024 17:00:00

Le quarte classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci-Marino Torre” di Erice hanno partecipato all’incontro di promozione del progetto “Treno della Memoria,” una iniziativa volta a educare le nuove generazioni sugli orrori della Shoah. L’evento, patrocinato dal Comune di Erice e organizzato dalle docenti Franca Colli e Anna Maria De Blasi, si è tenuto presso l’aula magna dell’istituto.

Il “Treno della Memoria” è un progetto educativo che accompagna studenti e adulti in un viaggio simbolico e formativo verso i luoghi più significativi dell’Olocausto, tra cui Auschwitz e Birkenau. Il progetto si propone di approfondire la storia della Shoah e promuovere la riflessione su diritti umani e memoria storica, con l’obiettivo di contribuire a una società più consapevole e inclusiva, capace di non ripetere gli errori del passato.

Durante l’incontro, tre ex partecipanti all'iniziativa hanno condiviso le loro esperienze: Dario Clemente e Giulio Fonte, ex studenti della 5°B dell’Istituto Tecnico Industriale, insieme a Erika Anastasi dell’Istituto Alberghiero, hanno raccontato come il viaggio abbia lasciato un segno profondo nelle loro vite. “Più che un viaggio, è un’esperienza di vita” ha dichiarato Giulio Fonte, mentre Dario Clemente ha definito il progetto come “un percorso emotivo unico, fatto di emozioni intense che lasciano il segno.” Erika Anastasi ha sottolineato come questa esperienza l’abbia resa “più consapevole” e le abbia dato “la volontà di contribuire a mantenere viva la memoria di quanto accaduto.”

A presentare il progetto agli studenti è stata la referente territoriale, la professoressa Valentina Colli, che ha illustrato le varie tappe del viaggio. Il percorso prevede una partenza da Milano per poi proseguire verso Berlino e Cracovia. Oltre ai campi di Auschwitz e Birkenau, il programma comprende visite al ghetto ebraico di Cracovia, alla fabbrica di Schindler e ad altri siti simbolo dell’Olocausto. “È un viaggio che trasforma i partecipanti in una comunità”, ha spiegato la professoressa Colli, sottolineando l’importanza di vivere questo percorso insieme, come parte di una crescita collettiva.

Attraverso questa adesione, l’Istituto “Leonardo Da Vinci” continua il suo impegno nella sensibilizzazione dei giovani su temi fondamentali come la memoria storica e il rispetto dei diritti umani, offrendo loro un’opportunità unica di riflessione e consapevolezza.