Alcamo celebra la Giornata Mondiale del Diabete

14/11/2024 22:08:00

Anche ad Alcamo la Giornata Mondiale del Diabete che si celebra in tutto il mondo nel mese di novembre, un evento promosso dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa patologia che sta diventando una vera epidemia a livello globale. In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone malate e molte altre ne soffrono senza saperlo. Al riguardo, anche il Comune di Alcamo aderisce alla campagna di sensibilizzazione con due momenti distinti, l’illuminazione di una facciata del Castello dei Conti di Modica di blu, la sera del 14 novembre, e l’iniziativa di domenica mattina, 17 novembre in piazza Ciullo, con la possibilità di effettuare semplici esami diagnostici (screening glicemico, screening piede diabetico) ed un laboratorio di pittura e animazione dedicato ai più piccoli.