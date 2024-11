Il Rotary Club Marsala sostiene l’istruzione in Sud Sudan con Padre Mario Pellegrino

14/11/2024 19:00:00

Lo scorso 31 ottobre, il Rotary Club Marsala ha ospitato Padre Mario Pellegrino, missionario comboniano originario della città, che da otto anni dedica la sua vita alle comunità più povere del Sud Sudan. In una sala gremita presso il Circolo Lilibeo, Padre Mario ha raccontato la sua esperienza, offrendo una testimonianza toccante sulle difficoltà e sulle speranze del popolo sud sudanese, costretto a convivere con guerra, carestie e violenze.

Il Rotary Club Marsala ha risposto concretamente al suo appello, avviando il progetto di solidarietà "Uno Sguardo verso l’Africa" per finanziare borse di studio a giovani promettenti, permettendo loro di proseguire gli studi a Juba, capitale del Sud Sudan. Già nel 2022, sotto la guida della presidente Francoise Bouix, è stata assegnata una prima borsa di studio da mille euro, e quest’anno il presidente Andrea Aldo Galileo ha rinnovato il sostegno, consegnando a Padre Mario ulteriori fondi per una nuova borsa di studio da cinquecento euro.

Durante l’incontro, Padre Mario ha condiviso come l’educazione rappresenti una delle speranze più forti per il futuro: "La scuola è libertà, è speranza, è la capacità di costruire un futuro migliore.” Raccontando aneddoti di vita quotidiana e difficoltà logistiche, ha dipinto un quadro vivido della sua missione, in cui si sposta su territori vasti quanto la Sicilia per assistere le comunità locali. La sua presenza ha toccato profondamente il pubblico, unendo il Rotary Club e la comunità in un impegno per sostenere la formazione dei giovani del Sud Sudan.

"Padre Mario ha ispirato tutti noi con la sua dedizione," ha dichiarato Gaetano Solano. "Questo incontro ci ricorda quanto sia vitale sostenere chi combatte ogni giorno per un mondo di pace e solidarietà."