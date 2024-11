Calcio Femminile: buona performance del Trapani Under 15, battuto il Marsala

15/11/2024 12:41:00

Grande vittoria nel derby Trapani-Marsala, per la squadra granata, che a casa delle marsalesi, conquista il match valido per il campionato regionale Under 15, per sei reti a uno. Partita, che fin dal primo minuto di gioco, ha visto le ragazze del Trapani calcio femminile, guidate da Mister Tony Catania, dominare il campo, mettendo in difficoltà la Virtus Femminile Marsala. Il primo gol è stato messo a segno dopo soli pochi minuti dal fischio d’inizio da Adele Urso. Durante il primo tempo le ragazze granata hanno creato diverse occasioni gol, mantenendo il gioco quasi esclusivamente nella metà campo avversaria, mettendo a dura prova la difesa. Il raddoppio arriva prima della fine del secondo tempo, su gol di Chiara Carbonari. Nel secondo tempo le ragazze della Virtus Marsala hanno cercato di contrastare le giocatrici del Trapani Calcio femminile, che però hanno continuato a monopolizzare il gioco. Nonostante alcune occasioni da gol il Marsala femminile non è riuscito a sbloccare la partita. Si chiude il secondo tempo con i gol di Sofia Altese e Anna Bellomo. Il gol del 5 a 0 arriva all’inizio del terzo tempo grazie ad un tiro messo a segno da Chiara Carbonari, che con una doppietta segna un’ottima prestazione. Ma le ragazze granata non si accontentano e dopo una discesa sulla destra conquistano un calcio d’angolo, magistralmente battuto dal capitano granata Anna Bellomo. Con un secco colpo di testa, perfettamente eseguito, va in gol Viola Genovese. È sul finire del match che le giocatrici della Virtus Marsala, riescono a segnare il gol della bandiera, anche loro su calcio d’angolo, battuto da Giulia Caporelli, portando al gol Carlotta Nicocia. Si conclude così con sei gol a uno il derby che ha visto trionfare le ragazze granata, che così conquistano altri tre importanti punti. Ottimo lavoro anche da parte della difesa granata che è riuscita a vanificare le poche occasioni da gol avute dal Marsala.