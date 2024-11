Il Trapani crolla di nuovo, nel derby fa festa il Catania

15/11/2024 22:39:00

Chi si aspettava una reazione per lanciare un segnale al campionato e dimostrare a tutti che il Trapani voleva tornare a lottare per il vertice è rimasto deluso, perché a Catania i granata perdono 2-1 incassando la quarta sconfitta stagionale.

Una sconfitta pesante, soprattutto per come è arrivata, con i rossazzurri che hanno meritato il successo e con i granata che hanno faticato tantissimo, riuscendo a crere problemi agli etnei soltanto a sprazzi, tra il primo tempo e i primi minuti della ripresa, quando avevano riacciuffato il pareggio con il gol messo a segno da Celiento.

Il Trapani aveva bisogno dei tre punti per dare seguito al successo sulla Cavese e provare ad accorciare ancora sulle prime della classe, ma la prestazione non è stata certamente quella che tutti si attendevano.

Pronti, via, e il Trapani è andato subito in affanno, con il Catania che per tutto il primo quarto d'ora ha stretto d'assedio l'area di rigore dei granata, andando vicino al gol in un paio di occasioni, quindi, dopo una parte centrale equilibrata, ancora nel finale è stato il Catania a rendersi pericoloso, prima sprecando una clamorosa occasione con Raimo, che da solo davanti a Seculin manda altissimo, e poi trovando il vantaggio con un tiro-cross con Castellini.

Il Trapani nel secondo tempo reagisce subito, e trova il pari con Celiento in apertura di ripresa, ma proprio nel momento in cui la partita sembra poter girare dalla parte dei granata, arriva il nuovo vantaggio con Inglese, bravissimo a trovare il tempo giusto per infilarsi tra i due difensori centrali del Trapani e battere Seculin in spaccata.

Il Trapani, praticamente, sparisce dal campo e al 65' rischia anche di incassare il terzo gol con Sabatino che stende in area Stoppa al limite dell'area, ma Castellini scivola al momento di battere a rete e manda alle stelle.

Scampato il pericolo, ci si attendeva che i granata riprendessero a spingere, invece, non accade nulla, con la squadra che praticamente non riesce a trovare il bandolo della matassa e con il Catania che gestisce tranquillamente il vantaggio fino al triplice fischio finale che consente ai rossazzurri di tornare al successo dopo 5 giornate, mentre i granata continuano a leccarsi le ferite.