15 Novembre: la Consulta corregge l'autonomia, verso il voto in Umbria, le nomine di Trump

15/11/2024 07:06:00

Ecco un riepilogo delle principali notizie di oggi, 15 novembre 2024:

Politica Nazionale

Autonomia differenziata: La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la legge sull’autonomia differenziata, ma ha imposto sette correzioni, congelando di fatto i referendum previsti sulla materia. Questa decisione crea un’importante battuta d’arresto per la riforma fortemente voluta dalla Lega.

Meloni e Schlein: Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno chiuso la campagna elettorale in Umbria, dove oggi Schlein incontrerà Giuseppe Conte in un evento pubblico.

Emendamento per il ponte sullo Stretto: La Lega ha presentato un emendamento per richiedere oltre 6 miliardi di euro da destinare al ponte sullo Stretto di Messina, risorse che verrebbero sottratte ai fondi per la coesione territoriale.

Politica Internazionale

Trump e le nomine contestate: Donald Trump, pur avendo ottenuto la maggioranza alla Camera, deve fronteggiare le critiche, anche all'interno del suo partito, per le nomine, tra cui quella di Robert Kennedy Jr., noto no-vax, come nuovo responsabile della sanità.

Fratture nella Commissione Europea: Continua la tensione tra socialisti e popolari nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen, questa volta sul tema della deforestazione.

Israele e Medio Oriente: Il ministro israeliano dell’Energia ha dichiarato che il cessate il fuoco in Medio Oriente sembra sempre più vicino.

G20 a rischio in Brasile: La polizia brasiliana ha sventato un attacco terroristico a Brasilia, aumentando la tensione in vista del G20 imminente.

Economia

Maximulta a Meta: L'Unione Europea ha imposto una sanzione di 800 milioni di euro a Meta per violazione delle norme sulla concorrenza.

Fondaco dei Tedeschi: A Venezia, chiude il lussuoso centro commerciale Fondaco dei Tedeschi, mettendo a rischio il lavoro di 226 dipendenti.

Evasione miliardaria dell'Iva: Un’evasione dell’Iva di importo miliardario è stata scoperta in diverse città italiane, con 34 persone finite in carcere.

Cronaca

Suicidio assistito: Una donna di 50 anni di Perugia, affetta da sclerosi multipla, ha ottenuto il permesso di accedere al suicidio assistito, diventando il nono caso in Italia.

Turisti israeliani respinti: Una coppia di turisti israeliani è stata respinta da un hotel del Cadore, con i gestori che hanno dichiarato di non voler ospitare persone provenienti da un paese accusato di genocidio.

Risarcimento dal Viminale: Il Viminale è stato condannato a pagare 3 milioni di euro per i ritardi nello sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, che è stato occupato per 29 anni.

Sport

Italia-Belgio: La nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti ha vinto contro il Belgio per 1-0, raccogliendo consensi per la qualità del gioco mostrato.

Jannik Sinner: Alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner ha sconfitto il rivale Medvedev senza perdere nemmeno un set.

Cultura e Società

Calo delle nascite: Save the Children ha pubblicato un rapporto che evidenzia il drammatico calo delle nascite in Italia, confermando una tendenza che preoccupa sempre di più.

Titoli dei principali quotidiani italiani

Corriere della Sera : "Autonomia, colpo alla legge"

: "Autonomia, colpo alla legge" la Repubblica : "Autonomia, smontata la riforma"

: "Autonomia, smontata la riforma" La Stampa : "La Consulta smonta l’autonomia"

: "La Consulta smonta l’autonomia" Il Sole 24 Ore : "Sanità, ecco le nuove cure gratuite"

: "Sanità, ecco le nuove cure gratuite" Avvenire : "Troppa autonomia"

: "Troppa autonomia" Il Messaggero : "Autonomia, 7 no dalla Consulta"

: "Autonomia, 7 no dalla Consulta" Il Giornale : "Sì all’autonomia / Ma non così com’è"

: "Sì all’autonomia / Ma non così com’è" Leggo : "Multe stradali, stangata in arrivo"

: "Multe stradali, stangata in arrivo" Qn : "Autonomia, lo stop della Consulta"

: "Autonomia, lo stop della Consulta" Il Fatto : "L’autonomia / nell’indifferenziata"

: "L’autonomia / nell’indifferenziata" Libero : "Musk fa migrare la sinistra"

: "Musk fa migrare la sinistra" La Verità : "Favori e denaro: gli intrecci / tra sinistra e miliardari Usa"

: "Favori e denaro: gli intrecci / tra sinistra e miliardari Usa" Il Mattino : "Autonomia, i no della Corte"

: "Autonomia, i no della Corte" il Quotidiano del Sud : "La Consulta fa a pezzi l’autonomia"

: "La Consulta fa a pezzi l’autonomia" il manifesto : "Autunno Calderoli"

: "Autunno Calderoli" Domani: "La Consulta fa a pezzi l’Autonomia / Shock Lega, referendum a rischio"