Marsala, nuova segnaletica stradale e dissuasori. Ecco dove

15/11/2024 20:00:00

La Polizia Municipale di Marsala ha avviato un ntervento di miglioramento della sicurezza stradale attraverso l’installazione di nuova segnaletica. L’obiettivo è quello di moderare la velocità dei veicoli, prevenire comportamenti di guida imprudenti e limitare la sosta in aree non consentite.

L’Ordinanza firmata dal comandante Vincenzo Menfi, prevede una serie di misure rivolte a tutelare pedoni e conducenti, particolarmente nelle zone dove sono stati rilevati episodi di guida pericolosa.

Le principali novità

Strisce continue centrali e laterali: lungo la via Salemi, alcune strade delle contrade e tratti delle provinciali SP 62 e 84 saranno tracciate linee continue centrali per delimitare le corsie di marcia, oltre a strisce laterali per delimitare le carreggiate.

Segnaletica nei centri abitati: in queste zone sarà posizionato un segnale di pericolo generico con la dicitura “Centro abitato, moderare la velocità”, per richiamare l’attenzione degli automobilisti.

Dissuasori di velocità: nei pressi del santuario di contrada Santo Padre delle Perriere saranno installati dossi segnalati da appositi cartelli.

Attraversamenti pedonali: saranno realizzate nuove strisce pedonali in via E. Del Giudice, vicino al Comando della Polizia Municipale, e in via D. Alighieri, tra le vie Sirtori e Oberdan.