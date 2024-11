Mazara, in cattedale l'incontro "Tra Bibbia e Costituzione. i politici si formano"

15/11/2024 00:00:00

Si terrà sabato 16 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso il salone della Cattedrale di Mazara del Vallo, il prino incontro del percorso "Tra Bibbia e Costituzione. I politici si formano". Sono invitati a partecipare coloro che, ispirati dalla fede cristiana, sono impegnati in una istituzione pubblica (parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali e/o iscritti a partiti e movimenti politici) per costituire il "Gruppo Don Luigi Sturzo" per una formazione permanente sui valori fondamentali della Bibbia e della Costituzione e per un confronto sulle principali questioni sociali, educative ed economiche del nostro tempo.

L'iniziativa, organizzata dall'ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Mazara del Vallo, intende sostenere, in ogni schieramento politco e in ogni movimento civico, le persone che pensano alla politica come servizio al bene comune, all'attuazione della giustizia sociale, alla ricerca della pace e della concordia tra i popoli, come lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, agli sprechi di denaro pubblico.