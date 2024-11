Trapani: Isabel Nizza premiata da Confimi Industria Sanità per lo sviluppo del settore

15/11/2024 12:00:00

Durante una recente cerimonia, Isabel Nizza, amministratrice della società Sana Sanità di Trapani, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Confimi Industria Sanità, che le ha conferito una targa per il suo impegno e disponibilità nello sviluppo del settore sanitario in Sicilia.

La targa, firmata dal presidente Massimo Pulin, celebra il contributo di Isabel Nizza al consolidamento di Confimi Industria Sanità nell’isola, dove il settore sanitario necessita di una costante attenzione per affrontare sfide logistiche e garantire servizi di qualità. La dedizione e il lavoro dell’amministratrice di Sana Sanità rappresentano un esempio per l’intera comunità imprenditoriale e sanitaria siciliana, rafforzando le basi per una sanità più inclusiva ed efficiente.

Questo riconoscimento evidenzia la volontà di Confimi Industria Sanità di sostenere imprenditori che si distinguono per competenza e impegno nella promozione di modelli di eccellenza a livello regionale.