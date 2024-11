 Marsala: addio a Michele Di Girolamo, l'orologiaio di via XIX Luglio

15/11/2024 18:19:00

Marsala dice addio a Michele Di Girolamo, storico orologiaio di via XIX Luglio, conosciuto e apprezzato da generazioni di cittadini. Michele si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, dopo una breve malattia.

Per oltre 60 anni, il suo negozio è stato un punto di riferimento nel cuore della città, non solo per la sua maestria nella riparazione di orologi, ma anche per il suo carattere affabile e la disponibilità che lo contraddistinguevano.

I funerali si terranno, domani, sabato 16 novembre, alle ore 11:30, nella chiesa di San Francesco.