Ginnastica: l'Asd Marsala Gym Lab alla Winter Edition in vista dei Campionati Italiani

15/11/2024 08:00:00

Prova Unica quella che nel fine settimana scorso si è disputata a Spadafora per il Campionato Regionale di ginnastica artistica femminile Duo Winter Silver Allieve, Junior, Senior, Mix e Open della Federazione ginnastica d'Italia. La società lilybetana Marsala Gym Lab ha partecipato e vinto nel livello LC Open con le ginnaste Clara Angi e Miriam Cusenza; nel livello LB Open tre le squadre schierate che salgono tutte sul podio, Alessia Bernardone e Margherita Fagarazzi prime, Giorgia Angileri e Benedetta Rallo seconde, Alice Denaro e Sharon Giubaldo terze. Nel livello LA Allieve mix Anna Genna e Orlando Sophia chiudono in seconda posizione, nel livello LA Allieve 4 Elena Genna e Giulia Pantaleo prime, nel livello LA Junior 1 Alyssa Milazzo e Valeria Sorrentino prime, nel livello LA Open seconde Chiara Isacco e Viola Licari. La ASD Marsala Gym Lab sarà l'unica società della Sicilia occidentale impegnata dal 29 e 30 novembre all'1 Dicembre nella fase di qualificazione del Campionato Italiano Gold Allieve 3A, dove le prime due squadre per girone (4 gironi) più due su classifica unificata disputeranno la finale. Per la Sicilia Orientale presente la Millennium di Rosolini, vincitrice della prova di ripescaggio Zona Tecnica 6.

Così le tecniche Simona Galfano e Gilda Tortorici "Abbiamo voluto testare gli esercizi delle squadre Duo in vista della prova finale che si terrà a Rimini dal 5 all' 8 dicembre. È servito per rendersi conto di cosa va perfezionato e della solidità delle squadre. L'esiguo numero di partecipanti ha reso poco competitiva la prova, ma noi c'eravamo. La Winter Edition sarà senz'altro una meravigliosa avventura dove le competizioni sono una piccolissima parte di un'esperienza più grande dove l'atmosfera di festa e la presenza delle stelle della ginnastica creeranno ricordi indelebili in ognuna di loro. Qualunque sarà il risultato, saremo comunque orgogliose e grate".