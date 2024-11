Messina Denaro: a giudizio con rito abbreviato, Cosimo Leone, Massimo Gentile e Leonardo Gulotta 

16/11/2024 18:23:00

Si aprirà a gennaio il processo a carico di Cosimo Leone, radiologo, Massimo Gentile, architetto, e Leonardo Gulotta, giovane incensurato, accusati di aver favorito la lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I tre imputati, arrestati lo scorso marzo, hanno scelto il rito abbreviato, che consentirà un giudizio basato sugli atti raccolti durante le indagini.

Secondo la Procura, Gentile avrebbe prestato la propria identità a Messina Denaro, permettendogli di acquistare una Fiat 500 e una moto utilizzando una carta d’identità falsificata con le sue generalità. Leone, invece, è accusato di aver favorito il boss durante un ricovero ospedaliero a Mazara del Vallo, cambiando il turno per assisterlo personalmente e fornendogli una scheda telefonica inviata tramite un intermediario. Gulotta, infine, avrebbe messo a disposizione un numero di cellulare utilizzato dal boss per ritirare i documenti dell’auto.

Le difese respingono le accuse

Gli avvocati di Gentile, Antonio Ingroia e Mario Di Trapani, sostengono che il loro assistito sia vittima di un furto di identità, mentre Mariella Gulotta, legale dell’omonimo imputato, contesta che il numero di cellulare indicato da Messina Denaro fosse realmente collegato al suo cliente, ipotizzando un errore o un depistaggio da parte del boss. Leone, che inizialmente aveva ottenuto i domiciliari dopo una riqualificazione del reato in favoreggiamento aggravato, è recentemente tornato in carcere a seguito di un nuovo pronunciamento della Cassazione.

Prossime tappe del processo

La requisitoria dei pm Paolo Guido, Gianluca De Leo, Bruno Brucoli e Pierangelo Padova è già fissata per gennaio. Sarà il giudice Marco Gaeta a valutare le prove raccolte, mentre le difese si preparano a smontare le accuse per dimostrare l’estraneità dei loro assistiti ai fatti contestati. Il processo rappresenta un tassello importante nella ricostruzione della rete di protezione che ha permesso a Messina Denaro di restare latitante per quasi trent’anni.