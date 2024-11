Sagre, musica classica e scoperte archeologiche. Cosa fare nel weekend

16/11/2024 06:00:00

Dalla musica classica al fascino delle tradizioni siciliane con la Sagra della 'Nfigghiulata a Poggioreale,

fino alle visite a siti archeologici da tempo dimenticati. Gli eventi del fine settimana spaziano dalle mostre ai concerti, dalle conferenze agli spettacoli:

MARSALA - Dopo decenni di chiusura, tre straordinari siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala tornano a splendere e saranno visitabili ogni weekend con guide specializzate di ArcheOfficina. La Chiesa di Santa Maria della Grotta, immersa nelle latomie romane, incanta con i suoi affreschi medievali e l’atmosfera mistica; la Latomia dei Niccolini, antiche cave romane trasformate in cimiteri paleocristiani, offre un viaggio tra il III e il IV secolo d.C.; l’Ipogeo di Crispia Salvia, con i suoi vivaci affreschi funerari, svela uno spaccato unico della vita romana. Orari di apertura: Chiesa di Santa Maria della Grotta e Latomia dei Niccolini: 10:00-13:00 e 15:00-17:00; Ipogeo di Crispia Salvia: 10:00-13:00 e 15:00-18:00. Le visite guidate partono ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. Biglietti: singoli da 4€ a 5€, biglietto unico a 10€ (intero) e 6€ (ridotto). Prenotazioni al 351 484 9420 o via email a lilibeo@archeofficina.com. Punto informazioni: Biglietteria del Parco Archeologico di Lilibeo, Viale Vittorio Veneto.

TRAPANI - Il 17 novembre alle ore 16:00, nella Sala Fulvio Sodano di Palazzo D'Alì, l’associazione culturale "Ophea" presenta un evento dedicato alla Venere di Erice, con una conferenza della Prof.ssa Adriana Abate Occhipinti sul culto siciliano della dea e una mostra collettiva di arte contemporanea sul tema della femminilità e contro la violenza. Undici artisti siciliani esporranno opere ispirate alla Venere, promuovendo un messaggio di rispetto e libertà per le donne. L’ingresso è gratuito.

TRAPANI - Sabato 16 novembre, alle ore 17, al Museo Pepoli, si terrà un nuovo incontro della rassegna "Identità perdute", organizzata dall’Istituto Nova Civitas. Livio Marrocco, presidente di Nova Civitas, dialogherà con Gianluigi Paragone sul suo libro Moderno sarà lei, che esplora temi di identità e tradizione italiane. L'evento è sostenuto dall'Assessorato regionale al Turismo e dai Beni Culturali.

MARSALA - Domenica 17 novembre, alle ore 18.00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà il concerto a quattro mani del duo pianistico composto da Serena Valluzzi e Paolo Scafarella. Il programma spazierà da Debussy a DvoĹ™ák, fino a Rachmaninov, offrendo un'esperienza musicale intensa e virtuosa. L'evento fa parte della Stagione Concertistica 2024 dell'Accademia Beethoven. Sempre domenica 17 novembre, alle 18:00, al Teatro Impero di Marsala si terrà la decima edizione del "Premio 91025 – Eccellenze della Città di Marsala", organizzato dall’Associazione Culturale "Ciuri". L'evento celebra i talenti locali e avrà come ospite speciale il comico Sasà Salvaggio. Ingresso gratuito.

POGGIOREALE - Sabato 16 e domenica 17 novembre, torna la Sagra della 'Nfigghiulata e della Muffuletta, un evento ricco di sapori, musica e divertimento. In Piazza Mercato del Contadino, dalle 11:00, degustazioni gratuite, spettacoli musicali itineranti e intrattenimento per grandi e piccoli. Tra gli ospiti: la Renzo Arbore Cover Band e il cabarettista Giovanni Cacioppo.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 16 novembre, dalle 17:30 alle 19:00, presso il salone della Cattedrale di Mazara del Vallo, si terrà il primo incontro del percorso "Tra Bibbia e Costituzione. I politici si formano". L'iniziativa, promossa dalla Diocesi, per costituire il "Gruppo Don Luigi Sturzo", con l’obiettivo di una formazione permanente sui valori biblici e costituzionali e un confronto sui temi sociali ed economici attuali.

ALCAMO - Il Comune di Alcamo partecipa alla Giornata Mondiale del Diabete, domenica 17 novembre in piazza Ciullo si terrà una mattinata di screening gratuiti e attività per bambini, per informare sulla diffusione del diabete e promuovere la prevenzione.

SALAPARUTA - La mostra Jazzisti siciliani nel Mondo è visitabile nella Sala delle Conferenze in Piazza Mercato fino al 30 novembre. L’esposizione presenta 18 pannelli che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano, con oltre 50 artisti, tra cui Nick La Rocca e Louis Prima.

MARSALA - Sabato 16 novembre, alle 17:30, presso la sala conferenze “M.L. Famà” del Parco Archeologico di Lilibeo, si terrà la presentazione del romanzo storico L'Armata degli Elefanti di Francesco Grasso. Il libro, finalista del concorso “1 Romanzo x 1000”, racconta le gesta di personaggi storici tra battaglie e intrighi. L'autore, vincitore di numerosi premi letterari, sarà presente per incontrare il pubblico e parlare della sua opera. Ingresso libero.

ALCAMO - Il 16 novembre, alle ore 17:00, presso il Castello dei Conti di Modica, la compagnia teatrale "Il Siricano Gradasso" presenterà un'opera dei pupi a cura di Gaspare Canino. L'evento, con ingresso libero, offre un'affascinante esperienza di teatro tradizionale siciliano.

Domenica 17 novembre, alle ore 19:00, presso la Cittadella dei Giovani, si terrà il recital del pianista Antonello Manco, nell'ambito della 38ª edizione della Stagione Concertistica "Amici della Musica". Manco, virtuoso del pianoforte, eseguirà brani di Maurice Ravel. Ingresso con abbonamento o biglietto a 5€.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 17 novembre, alle ore 18:00, al Cine Teatro Rivoli, andrà in scena "Le incantevoli melodie del cinema", uno spettacolo che celebra le colonne sonore cinematografiche. Sul palco, Giuseppe Milici (armonica), Aki Spadaro (piano) e la voce di Sergio Vespertino, che arricchirà il concerto con narrazioni. L'ingresso è a pagamento. Per info e biglietti: 3885662176 o biglietteriaoddo@libero.it.

TRAPANI - Sabato 16 novembre, alle 18:30, il Complesso Monumentale di San Domenico ospiterà l'opera "Aci, Galatea e Polifemo" di Georg Friedrich Händel, nell'ambito della 76° Stagione Teatrale del Luglio Musicale Trapanese. I biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili al botteghino di Villa Margherita o online, tramite il sito www.lugliomusicale.it.

SAN VITO LO CAPO - La Rassegna Teatrale 2024 "Teatro del Mare" ha preso il via il 1° ottobre a San Vito Lo Capo, organizzata dal Comune in collaborazione con “Premio Saturno - La Sicilia che produce” e diretta da Anna Graziano. Fino al 22 dicembre, il programma offre nove serate con spettacoli di commedia, musica e dramma. Il 17 novembre alle 18:30 Carlo Ragone presenterà "Intestamè", con musica dal vivo di Giulia Capellini (biglietto 19 euro).

MARSALA - Il 17 novembre, alle ore 18:00, presso il Circolo Lilybeo, Stefania La Via presenterà il suo libro "L'Orchestra Nascosta". Durante l'incontro, l'autrice, insieme alla collega Claudia Colicchia, racconterà la storia dell'organo di Francesco La Grassa, un'opera straordinaria realizzata da un giovane artigiano nell'Ottocento.

SEGESTA - Segesta ospita un'esclusiva visita guidata al Tempio con un archeologo di CoopCulture il 16 e 17 novembre, alle ore 10:30 e 11:45. Durante il tour, saranno raccontate le tradizioni storiche dei Segestani, le tecniche costruttive e le peculiarità architettoniche del monumento. Info e prenotazioni disponibili online su coopculture.it

SELINUNTE - Selinunte apre le porte dei suoi templi con una visita guidata a cura degli archeologi di CoopCulture il 16 e 17 novembre 2024, alle ore 10:30 e 11:45. L’esperienza esplorerà i segreti architettonici degli edifici della Collina Orientale, costruiti dagli antichi greci come dimore eterne per le divinità. Info e prenotazioni disponibili online su coopculture.it