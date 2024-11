   Salemi: incontro in Municipio tra Prefetta, vertici delle Forze dell’Ordine e Procura

16/11/2024 13:00:00

Per il ciclo dei Comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terranno nei Comuni del territorio, presieduti dal prefetto Daniela Lupo, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell'Ordine, delle Procure di Trapani e Marsala e dei sindaci dei territori interessati, il primo incontro si e’ tenuto a Salemi il 13 novembre scorso.

A cui ne seguiranno altri nelle Unioni di Comuni e negli altri maggiori centri della provincia.

Al centro della visita della prefetta Daniela Lupo e del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presso il Municipio di piazza Dittatura, sono stati i temi della sicurezza e dell’ordine pubblico con uno sguardo agli episodi recenti che hanno sollevato preoccupazione tra i cittadini.

Dall’incontro con il Questore, con il Procuratore della Repubblica di Marsala e con Vertici provinciali di carabinieri e guardia di finanza è emerso un dato importantissimo: nell’ultimo anno la criminalità è diminuita, e gli autori dei reati che avevano turbato la comunità salemitana sono stati individuati tempestivamente.

Grazie a servizi straordinari, avviati durante i mesi estivi, i controlli sono stati intensificati per garantire la tranquillità dei cittadini, anche attraverso misure preventive come gli avvisi orali e i Daspo urbani.

Il sindaco Vito Scalisi ha ringraziato la Prefetta e i rappresentanti delle forze dell’ordine che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza alla città di Salemi.

Nel corso dell’incontro, inoltre, si e’ parato dei progetti PNRR in corso a Salemi, con un focus sull’integrazione dei cittadini stranieri residenti e sulla realizzazione del programma ‘Scuole Sicure’ per prevenire e contrastare lo spaccio di droga.

La Prefetta ha infine incontrato i membri del consiglio comunale, sottolineando l’importanza di una collaborazione propositiva per il bene della città.

“È stato un incontro costruttivo”, ha concluso il sindaco, incentrato sui temi della sicurezza per il nostro paese e volto a rafforzare il senso di comunità e a supportare lo sviluppo di Salemi. Andiamo avanti con un impegno condiviso verso un futuro sicuro e inclusivo”

Franco Ciro Lo Re