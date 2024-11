Marsala, donna in auto travolge le transenne e finisce dentro gli scavi di un cantiere

16/11/2024 12:00:00

Un brutto incidente si è verificato nella notte del 14 novembre in via Mazara, a Marsala, dove una donna al volante di una BMW Serie 1 ha perso il controllo del veicolo, travolgendo le transenne che delimitavano un cantiere stradale, nella zona retrostante le case popolari. L’auto ha sfondato le barriere di sicurezza ed è finita all’interno degli scavi del cantiere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:50 e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del 118 e dei Carabinieri. Le operazioni di recupero della donna e del veicolo sono durate fino alle 6:30 del mattino successivo. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Solo al termine delle operazioni di recupero, nella mattinata del 14, la ditta responsabile è intervenuta per mettere in sicurezza l’area, evidenziando una situazione di rischio evidente che potrebbe aver contribuito all’incidente.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, ma resta il nodo della mancata protezione adeguata dell’area di lavoro.