Sicurezza, a Salemi il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

16/11/2024 02:00:00

Mercoledì mattina, a Salemi, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ospitata presso il Palazzo Municipale. L’incontro, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, ha coinvolto i vertici delle Forze di Polizia, il Procuratore della Repubblica di Marsala e il Sindaco di Salemi.

Focus sulla sicurezza locale

Durante la riunione è stata analizzata la situazione relativa all’ordine pubblico, anche in seguito a episodi che avevano suscitato preoccupazione tra i cittadini nei mesi di settembre e ottobre. I rappresentanti delle Forze di Polizia hanno sottolineato come i reati nel 2023 siano diminuiti rispetto all’anno precedente. Inoltre, i responsabili degli episodi di violenza che avevano turbato la comunità sono stati individuati e denunciati in tempi brevi.

Per rafforzare la sicurezza, nei mesi estivi sono stati organizzati controlli straordinari, con un aumento delle verifiche sulle persone soggette a misure giudiziarie. Sono stati anche applicati provvedimenti come l’Avviso Orale e il DASPO Urbano per prevenire ulteriori disturbi.

Progetti e iniziative per la comunità

Nel corso dell’incontro, si è discusso dei progetti finanziati tramite il PNRR, in particolare quelli destinati all’integrazione e al supporto dei cittadini stranieri di seconda generazione. Tra le iniziative, il progetto “Scuole Sicure” punta a prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del territorio.

La Guardia di Finanza continuerà a monitorare l’utilizzo dei fondi PNRR per evitare eventuali irregolarità, garantendo trasparenza e correttezza nell’uso delle risorse.

Un messaggio di vicinanza alle istituzioni locali

A margine dell’incontro, il Prefetto ha incontrato i rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta di Salemi, ribadendo l’impegno delle istituzioni a supportare il loro lavoro. Ha anche sottolineato l’importanza del dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione per il bene della comunità.

Successivamente, il Sindaco ha accompagnato il Prefetto e gli altri partecipanti in una visita al polo museale locale. La giornata si è conclusa con una tappa alla Stazione dei Carabinieri, dove il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente per mantenere la legalità sul territorio.