Il Liceo "Pascasino" di Marsala organizza a Catania corsi sull'intelligenza artificiale

16/11/2024 09:11:00

Dal 17 al 19 novembre 2024 il Liceo Pascasino di Marsala, nella qualità di scuola Polo nazionale PNRR Futura, organizza un evento formativo innovativo che mira a coinvolgere le istituzioni scolastiche di Catania e della Sicilia per promuovere pratiche educative innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella didattica e nella cultura.

Per tre giorni Catania e Giarre si trasformano nella casa dell’Intelligenza Artificiale.

Questo evento è dedicato a scoprire, approfondire e sperimentare il potenziale dell’AI in vari settori, coinvolgendo esperti, professionisti, docenti e studenti: tre giornate di pura innovazione, dove cultura, sport e tecnologia si incontrano per stimolare mente e corpo.



Le iniziative, di carattere residenziale, si svolgeranno presso il Convitto Cutelli di Catania e l’Horticultural Park Radice Pura di Giarre e vedranno la partecipazione di personale scolastico proveniente da scuole di tutta la Sicilia.

Il corso HOUSE OF AI è parte integrante di un ampio programma di attività formative, coordinate dall’Istituto di Istruzione Superiore Pascasino di Marsala. La scuola riveste il ruolo di polo referente a livello nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Istruzione.