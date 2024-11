 Prima edizione della "Salaparuta Wine Week": un viaggio tra vini, tradizione e sostenibilità

17/11/2024 04:40:00

Il 23 e 24 novembre, l’auditorium "Nick La Rocca" di Salaparuta ospiterà la prima edizione della "Salaparuta Wine Week", un evento dedicato alla scoperta della millenaria vocazione vitivinicola della Valle del Belìce. Attraverso degustazioni, masterclass e incontri con i produttori locali, i visitatori potranno immergersi nelle tradizioni enologiche di uno dei territori più rappresentativi della Sicilia.

Un evento per celebrare un territorio d’eccellenza

Promossa dal Consorzio Volontario di Tutela Salaparuta DOC, nato nel 2006, la manifestazione mette al centro le nove cantine consorziate, che coniugano sostenibilità e innovazione. Il 50% delle uve coltivate nella zona è certificato biologico, confermando il forte legame con la natura e la biodiversità. Tra i protagonisti assoluti dell'evento ci saranno i vini prodotti dai vitigni autoctoni e internazionali, tra cui Catarratto Bianco Lucido, Nero d’Avola, Grillo, Chardonnay e Syrah, espressione di un terroir unico. Salaparuta, ricostruita dopo il devastante terremoto del 1968, si erge oggi come simbolo di resilienza e qualità. Situata in una zona collinare incontaminata, è un crocevia tra le province di Trapani, Palermo e Agrigento, dove storia e natura si intrecciano.

Il programma della "Salaparuta Wine Week"

Sabato 23 novembre

Ore 16:30: Inaugurazione del villaggio "Salaparuta Wine Week"

Ore 18:00 - 19:00: Masterclass "Viticoltura etica e sostenibilità" con degustazione dei vini rossi di Salaparuta

Ore 23:00: Chiusura del villaggio

Domenica 24 novembre

Ore 10:00: Apertura del villaggio

Ore 11:00 - 12:00: Masterclass "Sarà il Catarratto il vino del futuro?" con degustazione dei vini bianchi

Ore 14:30 - 15:30: Replica della masterclass sui vini rossi

Ore 18:00: Chiusura del villaggio

L’ingresso all’evento costa 15 euro e i biglietti sono acquistabili direttamente presso l’auditorium.

Le cantine protagoniste

Leonarda Tardi: Tradizione e modernità con il marchio "NO Mafie".

Cantina Giacco: Dove arte, storia e vino convivono.

Ippolito: Quattro generazioni dedicate alla viticoltura.

Villa Scamici: Una produzione che guarda anche all'export.

Bruchicello: Rispetto dell’ambiente e tradizione familiare.

Vaccaro: Resilienza e innovazione dopo il terremoto del 1968.

Noah Palazzolo: Biologico e sviluppo sostenibile.

Scalia & Oliva: Un’impresa cresciuta esponenzialmente negli anni.

Baglio delle Sinfonie: Genuinità e qualità con vitigni autoctoni.

Una celebrazione del vino e del territorio

La "Salaparuta Wine Week" è un’occasione imperdibile per gli amanti del vino e delle tradizioni locali, un viaggio sensoriale che celebra non solo i prodotti d’eccellenza, ma anche la passione e la dedizione di chi lavora per valorizzare questo territorio.