Ottime affermazioni degli atleti della Miles_Thenx al Calicontest di Palermo

17/11/2024 07:25:00

Si è conclusa con un bilancio ottimo per il team di coach Gaspare Ventimiglia, la tappa di Palermo del Calicontest. I sei atleti in gara con la maglia della Miles_Thenx, nelle diverse categorie, suddivise per fascia di età hanno centrato ben tre primi posti, un terzo e un quarto posto.

Domenica scorsa, 10 novemnbre, a Palermo, presso l’impianto sportivo Ivanor Sport - Calisthenics, si è svolta la prima tappa del Calicontest, vale a dire il campionato nazionale di calisthenics sotto l’egida dell’ente di promozione sportivo ASI, affiliato CONI. Tra i protagonisti dell’evento i ragazzi marsalesi della Miles_Thenx che si sono contraddistinti per le ottime performance eseguite in pedana che sono valsi tre primi posti e quindi il passaggio diretto alla finale, un terzo ed un quarto posto, questi ultimi, invece, necessiteranno di una seconda tappa per conquistare un altro piazzamento in zona punti e staccare così il biglietto della finale.

I tre primi posti per i ragazzi di coach Ventimiglia portano i nomi di Simone Buonocore che nella categoria endurance intermedi 29-40 anni con il tempo di 2 minuti e 2 secondi, ha fatto registrare anche il miglior tempo in assoluto tra tutti gli intermedi delle diverse fasce di età; Salvatore Galfano, esordiente assoluto al Calicontest, si è piazzato al primo posto nella categoria Skils maschile intermedi 29 – 40 anni con il punteggio di 2354 punti; Giovanni Ingoglia, anche lui esordiente al calicontest si è piazzato al primo posto nella categoria skils maschile principiante 41 – 50 anni con il punteggio di 1117 punti, migliore in assoluto tra le diverse fasce di età dei principianti. Con 100 punti assegnati i tre marsalesi hanno già ipotecato il passaggio alla finale nazionale assoluta del calicontest.

A punti è arrivato anche Flavio Minaudo, anche lui esordiente della competizione, con il tempo di 1 minuto e 10 secondi si è piazzato al terzo posto nell’endurance maschile principiante 18-28 anni. Minaudo, che per solo un secondo non ha centrato il secondo gradino del podio, ha comunque incamerato 50 punti, non sufficienti però a garantire il passaggio diretto alla finale. Il coach Gaspare Ventimiglia, autentico veterano del campionato, nella categoria Skils maschile elite 18 – 28 anni, con il punteggio di 4860, si è piazzato al quarto posto, per lui fatali sono state due incertezze agli esercizi di verticalismo, senza i quali, si sarebbe piazzato al secondo posto. Anche per Ventimiglia il piazzamento vale 50 punti e come Minaudo, dovrà ritentare il tutto e per tutto nella tappa di Messina, in programma il 27 aprile 2025. Lontano dalla zona punti, l’altro esordiente, Francesco Arcieri che si è piazzato quinto nell’endurance maschile principianti 29-40 anni con il tempo di 2 minuti e 1 secondo.

Così coach Ventimiglia commenta la tappa di Palermo:

“Il bilancio del gruppo Miles_Thenx non può che essere positivo anche perché è frutto di un ottimo lavoro di squadra a partire da Ignazio Giglio che ha curato con meticolosa dovizia la selezione degli esercizi per comporre i vari set degli skillatori. I complimenti per l’impegno profuso in questi mesi è tutto per chi ha centrato il primo posto come Buonocore, Galfano e Ingoglia, quest’ultimo su tutti, vista l’età e il percorso fisico che sta facendo. Mi spiace per il terzo posto di Minaudo che resta comunque un ottimo risultato che necessita di un ulteriore slancio per andare in finale. Anche per me l’impegno deve essere maggiore poiché il livello a Palermo, nella mia categoria, era veramente alto.”