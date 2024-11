Trapani Shark mette la... "sesta", vince a Trieste grazie a un finale super

17/11/2024 18:44:00

Quando tutto sembrava perduto, è arrivata la riscossa, e Trapani conquista la sesta vittoria nel campionato di serie A di pallacanestro superando Trieste, in trasferta, con il punteggio di 98-93.

I granata hanno giocato una partita pressoché perfetta, gestendo la spinta dei padroni di casa e restando avanti nel punteggio quasi per tutta la durata dell'incontro, ad eccezione del primo canestro della gara.

Il primo quarto si è chiuso con Trapani in vantaggio 23-20 grazie a una condotta precisa, nonostante Trieste si producesse in un forcing per cercare di mettere il naso avanti.

Nel secondo periodo parte forte Trieste, ma i granata non mollano e con il canestro in penetrazione di Petrucelli raggiungono per la prima volta la doppia cifra nel vantaggio, sul 44-33, ma ancora una volta i padroni di casa reagiscono e con un 11-1 di parziale, pareggiano sul 45 pari, prima del canestro di Galloway per il 47-45 con il quale si chiude il periodo.

Il terzo quarto si apre con Trapani padrone del campo e che grazie la tripla in sospensione di Galloway tocca il +12, 63-51 a metà quarto, ma, come in precedenza, Trieste dopo essere scivolata indietro, prova a reagire, rientrando fino al 72-65 per i granata al termine al suono della sirena.

Gli ultimi dieci minuti sono per cuori forti in una altalena di emozioni: Notae porta Trapani sul 77-68 a 9' dalla fine, quindi, i granata si fermano a 79, non segnando per 2 minuti e mezzo, con Trieste che passa a condurre 79-80 con la tripla di Ruzzier.

E' il momento più difficile per Trapani che scivola fino al -4 sull'81-85 a 4'50" dalla fine, per via della tripla di Uthoff. Ma a questo punto la squadra di Repesa ritrova la giusta concentrazione e torna schiacciasassi. Yehoah segna da 3 (84-85), e poi arrivano le due triple consecutive di Notae (87-85 e 90-85), per un 9-0 fantastico.

Trieste torna a segnare, ma Horton conquista un rimbalzo e mette dentro da 2 (92-87), quindi, la tripla di Robinson a 59" dalla fine porta i granata sul 95-87, con otto punti di vantaggio che, praticamente, indirizzano l'incontro.

Trieste ci prova ancora con 4 punti di fila, ma Trapani gestisce bene gli ultimi secondi e chiude 98-93 con 20 punti di Galloway, 17 di Robinson, 14 di Notae, 12 di Horton, 10 di Rossato, 8 di Petrucelli, 5 di Yeboah e 4 di Pleiss.