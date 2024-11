Aperta in Chiesa a Lentini la camera ardente per Margaret. L'appello dei medici ai giovani

17/11/2024 17:00:00

Un dolore profondo e silenzioso avvolge la Chiesa del Carmine di Lentini, dove è stata allestita la camera ardente per Margaret Spada. La bara bianca della giovane è circondata dall’affetto di amici e conoscenti, con una sua fotografia adagiata sopra e una gigantografia che la ritrae sorridente mentre spegne le candeline di un compleanno. I genitori, affranti, hanno chiesto rispetto per il loro lutto, mentre accolgono con discrezione le tante persone che sono giunte a condividere il loro dolore.

I funerali si terranno domani, 18 novembre, alle ore 11, presso la chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio in piazza Duomo. Anche in questa occasione, è stato chiesto di evitare foto e riprese all’interno della cerimonia, un ulteriore gesto per tutelare la riservatezza in un momento così intimo.

Nel frattempo, arriva un monito dall’Ordine dei Medici rivolto soprattutto ai giovani. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, ha ribadito l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e di consultare sempre il proprio medico di famiglia per valutazioni e consigli.

«Chiunque operi in ambito sanitario deve attenersi scrupolosamente ai protocolli e alle normative per garantire la sicurezza dei pazienti. Ai giovani rivolgo l’invito a non fidarsi ciecamente di quanto veicolato sui social: un medico online non potrà mai sostituire un medico vero» – ha dichiarato Madeddu.

L’appello si inserisce in un contesto sempre più complesso, dove la disinformazione rischia di alimentare scelte sbagliate. «Consultate sempre il vostro medico di famiglia, che conosce la vostra storia clinica e può indirizzarvi verso specialisti affidabili – ha aggiunto Madeddu –. Come Ordine ci impegniamo a organizzare eventi informativi per aiutare i cittadini a riconoscere e non cadere nelle false promesse di cure miracolose».