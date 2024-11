 Calatafimi Segesta: finalmente asfaltata la SP11 del Fegotto 

17/11/2024 02:00:00

La strada provinciale 11 del Fegotto, situata nell'area industriale di Calatafimi Segesta, è stata finalmente asfaltata, risolvendo una situazione di grande pericolo per gli automobilisti e gli oltre 1300 lavoratori che ogni giorno si recano al lavoro. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 100.000 euro ottenuto dal Libero Consorzio di Trapani, proveniente dal bilancio del 2022.

Un intervento necessario per la sicurezza

La SP11, che rappresenta uno snodo strategico non solo per la provincia di Trapani ma anche a livello regionale, era in condizioni critiche, soprattutto nell'ingresso in prossimità della SS113. Grazie al lavoro sinergico del sindaco Francesco Gruppuso e dell'amministrazione comunale, le somme sono state immediatamente destinate a mettere in sicurezza questa arteria vitale per l’area industriale. Il sindaco Gruppuso si è dichiarato molto soddisfatto per il risultato, sottolineando la collaborazione tra il settore Lavori Pubblici del Comune – guidato dall’ingegnere capo Stefano Bonaiuto e i geometri Pietro Collura e Liborio Cruciata – e il Libero Consorzio di Trapani, rappresentato dall’architetto Maurizio Falzone.

Un hub industriale in crescita

Anche l'Hub Fegotto, che riunisce una decina di aziende di rilievo, alcune di livello internazionale, ha espresso soddisfazione durante un recente incontro con l’amministrazione comunale. L’incontro ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente l’area industriale, che è fondamentale per l'economia locale e regionale.

Interventi futuri e ulteriori fondi in arrivo

L’amministrazione comunale ha già avviato interlocuzioni con rappresentanti politici regionali e provinciali per ottenere ulteriori fondi destinati ad asfaltare il restante tratto della SP11. Inoltre, il sindaco Gruppuso ha sollecitato la provincia per interventi urgenti di pulizia delle cunette, essenziali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza stradale. Tali lavori sono previsti nei prossimi giorni.