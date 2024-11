"Grazie di cuore all’intero staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Paolo Borsellino di Marsala"

17/11/2024 13:00:00

Egregio Direttore, ho deciso di scrivere questa lettera di ringraziamento perché, ogni tanto, parlare di "Buona Sanità" credo faccia bene al cuore, specie in un periodo come quello in cui viviamo, dove siamo abituati a parlare solo di Malasanità.



Ecco perché voglio ringraziare tutta l’unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Nosocomio” Paolo Borsellino” di Marsala, Diretta Egregiamente dal Dott. Matteo Giardina ed esprimere tutta la mia gratitudine e riconoscenza ai medici Tutti, alle Ostetriche, alle infermiere e agli O.S.S che con amore e dedizione si prendono cura delle pazienti che spesso sono piene di dubbi, paure e che loro invece sempre con il sorriso accompagnano fino al momento tanto atteso del Parto.



Un reparto quello di Ostetricia e Ginecologia di Marsala come pochi altri, dove grazie al lavoro di tutti i professionisti impegnati funziona perfettamente e rappresenta un fiore all’occhiello nell’ASP di competenza. In modo particolare ringrazio l’equipe che ha provveduto a fare il TC, ovvero il Dott. Aliotta e la Dott.ssa Mezzapelle entrambi eccellenti professionisti, preparati, disponibili, con una componente empatica come pochi oltre che resilienti e affettuosi, ringrazio anche l’anestesista Dott.ssa Reina, gli infermieri di anestesia, Messina e Caimi, l’infermiera ferrista ostetrica Mannone, l’infermiere di sala operatoria Bonfratello e l’Oss Laudicina.



Ringrazio anche chi ha reso la mia degenza tranquilla, perciò mi preme ringraziare i medici, le Infermiere, le Ostetriche e gli OSS che sono stati capaci non solo di rassicurarmi ma anche di rendere la ripresa post operatoria serena. Ringrazio in modo particolare Laura, Mariella, Lucia, Liliana, Antonella, Sara, Angela C., Chiara, Silvia, Angela P. , Mirella, Cristina, Giovanna , Salvatore e Giuseppe per ogni sorriso e per ogni parola di conforto che hanno saputo donarmi e mi scuso se dimenticherò qualcuno. Vi porteremo sempre nel cuore.

Con infinito affetto Rossella e la piccola Vittoria