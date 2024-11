Marsala, martedì al Cinema Golden "Berlinguer. La grande ambizione"

17/11/2024 17:45:00

A Marsala una serata dedicata al cinema: unica proiezione del nuovo film di Andrea Segre “Berlinguer. La grande ambizione”. Martedì 19 novembre alle 21 al Cinema Golden di Marsala sarà proiettato il nuovo film - mirabile opera cinematografica - di Andrea Segre su Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano. L’evento promosso da Partito Democratico, Circolo dei Giovani Democratici di Marsala, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Rifondazione comunista non vuole essere soltanto una magnifica occasione culturale ma un invito a continuare una azione politica comune tra le forze progressiste per creare una vera alternativa sociale e morale all'insegna della giustizia sociale e della tutela ambientale.

Sarà un’occasione per riflettere su un periodo cruciale della nostra storia e sull’eredità politica e culturale di un grande uomo politico che è passato alla storia per avere avuto un orizzonte politico capace di coniugare la democrazia con il socialismo, per avere avuto la grande ambizione di volere riunire le masse popolari comuniste, socialiste e cattoliche. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Cinema Golden.