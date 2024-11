"Match tecnico" con Daniele Orsato: dietro le quinte dell'arbitraggio

17/11/2024 22:30:00

Erice si prepara ad accogliere uno dei più grandi arbitri italiani di tutti i tempi. Giovedì 21 novembre, alle ore 18:30, l'auditorium della scuola G. Pagoto sarà la cornice di un incontro esclusivo con Daniele Orsato. L'evento, organizzato dalla sezione provinciale dell'Associazione Italiana Arbitri e patrocinato dal Comune di Erice, rappresenta un'occasione unica per ascoltare da vicino le esperienze e i consigli di uno dei fischietti più rispettati a livello internazionale.

Un arbitro d'eccezione

Daniele Orsato, dopo aver annunciato il suo ritiro, continua a essere un punto di riferimento per il mondo del calcio. Il suo palmarès parla chiaro: vincitore del premio come miglior arbitro del mondo nel 2020, ha diretto le partite più importanti, dalla Champions League ai Mondiali, collezionando un numero record di presenze in Serie A. Durante il convegno, Orsato condividerà con il pubblico la sua esperienza, i principi che lo hanno guidato e le sfide affrontate nel corso della sua brillante carriera. Sarà un'occasione unica per giovani arbitri e appassionati di calcio di apprendere da un maestro e di scoprire i segreti di un mestiere affascinante e complesso.

Il commento delle istituzioni

La sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, ha espresso grande soddisfazione per l'evento: "Siamo orgogliosi di ospitare un personaggio di tale calibro. Questo convegno è un'opportunità per valorizzare i principi di correttezza e fair play che lo sport dovrebbe sempre rappresentare".

Anche l'assessora allo sport, Rossella Cosentino, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Orsato è un esempio per tutti noi. La sua professionalità e la sua capacità di gestire situazioni complesse sono un modello da seguire. Siamo certi che il suo intervento sarà di grande ispirazione per i giovani".

Un appuntamento da non perdere

L'incontro con Daniele Orsato è un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Un'opportunità per conoscere da vicino un protagonista del nostro sport e per riflettere sull'importanza dell'arbitraggio nel gioco del calcio.