Buche, transenne e marciapiedi rotti: camminare a Trapani è diventata "un'impresa"

Il manto stradale di Trapani è ormai allo sfacelo: Enormi avvallamenti e buche profonde costellano le strade, dal cuore pulsante della città fino alle zone più periferiche. I marciapiedi, spesso sbriciolati e invasi dalle erbacce, rappresentano un serio pericolo per i pedoni, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici come la "Simone Catalano" e il "Rosina Salvo" dove il traffico pedonale è intenso. A completare il quadro, i tombini, spesso danneggiati o mancanti, rappresentano vere e proprie trappole, soprattutto in punti strategici come l'incrocio tra via Mazzini e via Marinella.

E cosi i residenti appaiono decisamente terrorizzati e denunciano una situazione che ritengono essere divenuta insostenibile. Le voragini, profonde e insidiose, si aprono improvvise sotto le ruote, mentre i marciapiedi, dissestati e scivolosi, minacciano di far inciampare e cadere i passanti. Il pericolo è ancora più grave con l'arrivo della pioggia, che rischia di trasformare le strade in vere e proprie trappole.

Ma anche il verde pubblico non sta messo proprio bene. Alcuni rami degli alberi sono cresciuti così tanto che coprono anche i segnali stradali, rendendo potenziali problemi agli automobilisti ed a quanti scendono in strada per salire su uno dei loro mezzi. È il caso di via Trento, dove i rami e le foglie coprono un segnale di divieto di accesso, con il rischio di incidenti tra vetture perché già alcuni automobilisti, proprio non vedendo il cartello, dirigono praticamente contro senso.

In molti casi i problemi sono stati già segnalati all’amministrazione comunale che ha cercato di intervenire per delimitare l’area dove si è verificato il problema. Come accaduto in via Convento San Francesco di Paola, al confine con il territorio comunale di Erice dove è “saltato” uno dei tombini. Dopo le segnalazioni sono prontamente intervenuti i tecnici comunali, ma “soltanto” per posizionare delle transenne e inibire al transito delle vetture quel tratto di strada. “E lo hanno fatto anche senza posizionare la luce sulle transenne, così, la notte quel tratto di strada diventa davvero pericolosissimo”.

I problemi sono tanti e in molti angoli della città. E c’è anche chi mette le mani avanti, annunciando possibili denunce contro gli amministratori nel caso dovessero verificarsi degli incidenti.

Dal canto suo il Comune sta cercando di correre ai ripari. Alcun settimane addietro è stato dato il via ad un piano straordinario di manutenzione delle strade e dei marciapiedi, partendo da quelli di via Salemi, particolarmente danneggiati dai rami degli alberi. E, una volta ultimati questi lavori, come ha spiegato Enzo Guaiana, assessore comunale ai Lavori Pubblici, si procederà con il resto della città, seguendo l’ordine delle priorità delle segnalazioni arrivate agli uffici comunali.