 Calatafimi Segesta: ripristinate le torri faro al campo sportivo Sasi

18/11/2024 20:30:00

Il campo sportivo Sasi di Calatafimi Segesta torna ad essere completamente operativo. Le torri faro del campo sono state ripristinate dopo mesi di buio a seguito di un furto di cavi elettrici, un danno che aveva penalizzato il settore calcistico locale, costretto a limitare le attività serali.

"Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto!" ha dichiarato con soddisfazione il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per risolvere il problema.

Inizialmente, l’amministrazione aveva richiesto il supporto del Consorzio Legalità della provincia di Trapani per ottenere i fondi necessari, evidenziando come il furto rientrasse nella problematica della cosiddetta "mafia del rame". Tuttavia, il regolamento del Consorzio non ha consentito l’erogazione del finanziamento, lasciando il Comune a dover cercare soluzioni alternative.

Nonostante il mancato sostegno, il Comune ha utilizzato fondi propri, attingendo all’avanzo di amministrazione. Grazie al lavoro del Settore Lavori Pubblici, guidato dall’ingegnere capo Stefano Bonaiuto, le procedure burocratiche sono state rapidamente espletate e i lavori di ripristino delle torri faro sono stati completati nelle scorse settimane.