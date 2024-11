Castellammare, il sindaco incontra il Questore e il neo Dirigente della Polizia

18/11/2024 20:00:00

Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, è stato in visita istituzionale a palazzo Crociferi, accolto dal sindaco Giuseppe Fausto, per presentare il commissario capo Marco Gallo, neo dirigente del commissariato di polizia di Castellammare del Golfo.

Un incontro cordiale nel corso del quale il sindaco Giuseppe Fausto ha ringraziato il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, per la cortesia e vicinanza istituzionale, e dato il benvenuto al nuovo dirigente della polizia di Stato, Marco Gallo, offrendo la «massima disponibilità dell’amministrazione alla collaborazione per garantire legalità e sicurezza cittadina così come avvenuto con la precedente dirigente Antonella Vivona».

Il neo dirigente Marco Gallo, 33 anni, di Palermo, è laureato in giurisprudenza ed è stato assistente giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Ivrea; dopo aver superato il concorso per commissario, nel 2021 è stato assegnato alla questura di Como quale dirigente dell’ufficio immigrazione e poi nominato dirigente della locale Digos. Trasferito in provincia di Trapani, Gallo ha assunto la dirigenza dei Commissariati di Alcamo e Castellammare del Golfo.