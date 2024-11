Democrazia Partecipata a Mazara, c'è l'avviso per la presentazione dei progetti

18/11/2024 15:00:00

È stato pubblicato l’Avviso 2024 per la presentazione di progetti da parte dei cittadini di Mazara del Vallo, un’iniziativa che punta a coinvolgere la comunità nella scelta di interventi di interesse comune. Grazie ai fondi destinati dalla Regione Siciliana, pari al 2% delle somme trasferite, sarà possibile finanziare attività a beneficio del territorio per un totale di 1.732,51 euro.

I cittadini, singolarmente o in gruppo, hanno la possibilità di proporre idee che rientrino in ambiti sociali, scolastici, educativi, culturali e sportivi. È un’occasione per trasformare necessità e sogni collettivi in azioni concrete, migliorando il tessuto sociale e culturale della città.

Le proposte devono essere presentate entro il 27 novembre 2024, utilizzando uno dei seguenti canali: all’Ufficio Protocollo del Comune, durante gli orari di apertura; via raccomandata con ricevuta di ritorno; tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.



Questa consultazione pubblica è un’opportunità per i cittadini di essere parte attiva nelle decisioni che riguardano la loro città, un esempio di democrazia partecipata che punta a valorizzare il dialogo e la collaborazione tra amministrazione e comunità.

*****

Il Consiglio comunale si riunisce questo pomeriggio - Il consiglio comunale di Mazara del Vallo, su convocazione del presidente Francesco Di Liberti, tornerà a riunirsi in seduta ordinaria lunedì 18 novembre nell’Aula Consiliare di via Carmine, con primo appello alle ore 15,30.

All’ordine del giorno, in totale, 9 punti dei quali 6 facenti parte della convocazione ordinaria datata ieri, e 3 punti aggiuntivi urgenti inseriti nelle due determinazioni presidenziali pubblicate oggi nell’albo pretorio online.

Nella prima convocazione sono inseriti oltre al punto dedicato alle comunicazioni, due delibere di riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, due variazioni di bilancio ed il punto che riguarda le Comunicazioni relative a tutti i progetti esecutivi delle finestre di finanziamento di Agenda Urbana, Pnrr ed altre misure e dei possibili effetti sul bilancio di eventuali revoche.

Con le determinazioni di oggi il presidente del consiglio comunale ha aggiunto ulteriori tre punti urgenti: l’adeguamento del Costo di Costruzione da applicare dal primo gennaio 2025; la dichiarazione di esistenza/sussistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione di un immobile sito nella Ss 115 al Km 49,500 ed un’ulteriore delibera di Riconoscimento di debito fuori bilancio.