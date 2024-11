Mazara, avviati i lavori per riqualificazione dell'area centrale del Cimitero 

18/11/2024 16:20:00

Il Comune ha dato avvio a un progetto di manutenzione e miglioramento nel Cimitero Comunale. Tra gli interventi principali figurano la sistemazione dell'area centrale d'ingresso e l'acquisto e l'installazione di nuove scale e

Sono in corso le operazioni per il montaggio di 13 nuove scale in alluminio, progettate per offrire maggiore sicurezza e stabilità. Questi strumenti, prodotti dall'impresa "Creda 360 Enterprise" di Milano, raggiungono un'altezza di 1,75 metri, ideale per i reparti più alti del cimitero storico. In passato erano già state fornite altre nove scale dello stesso modello, attualmente in uso nell'area nuova. Con questa nuova fornitura, il Cimitero Comunale disporrà di circa 80 scale di diverse altezze.

L’amministrazione ha inoltre avviato il progetto per sistemare l’area centrale d’ingresso del cimitero, chiusa da tempo a causa di un avvallamento. I lavori, stimati a circa 180mila euro, prevedono il ripristino e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque piovane. La progettazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, con l’avvio dei lavori previsto nel primo semestre del 2025.

Questi interventi puntano a migliorare l’accessibilità e la sicurezza per i visitatori, mantenendo il cimitero in condizioni adeguate.